Покер Иличича помог "Аталанте" выбить "Валенсию" Черышева из Лиги чемпионов

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" на поле стадиона "Месталья" в испанской Валенсии обыграла местную одноименную команду со счетом 4:3.

У победителей встречи покер оформил Йосип Иличич, забивший мячи на 3-й, 43-й, 71-й и 82-й минутах, а у хозяев поля дважды отличился Кевин Гамейро (21, 51) и единожды – Ферран Торрес (67).

Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте, выйдя на замену вместо Франсиса Коклена.

Первая игра завершилась победой итальянской команды со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух встреч "Аталанта" (8:4) вышла в четвертьфинал турнира, своего следующего соперника подопечные Джан Пьеро Гасперини узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.