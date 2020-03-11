"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Немецкий "РБ Лейпциг" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов на поле домашней "Ред Булл Арены" разгромил английский "Тоттенхэм", забив в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей дубль оформил австриец Марсель Забитцер, забивший мячи на 10-й и 21-й минутах, а также единожды на 87-й минуте отличился швед Эмиль Форсберг.

Первая игра завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Лейпциг" (4:0) вышла в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные "быки" узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.