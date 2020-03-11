11 марта 202001:09

Российские Ту-142 совершили многочасовой полет

avia.pro

По информации пресс-службы Тихоокеанского флота РФ, два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили 12-часовой полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта в районе Аляски, не нарушая международных правил.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 и F-18 ВВС США и Канады. В ходе полета Ту-142 приближались к побережью Аляски на расстояние 50 морских миль (более 90 километров). Полеты российской противолодочной авиации проходят на фоне начавшихся в Арктике учений ВМС США Ice Exercise (ICEX) 2020, в которых ударные атомные подводные лодки. Маневры, в частности, предполагают их всплытие на Северном полюсе, передает "Интерфакс".

Ту-142 — дальний самолет противолодочной обороны, предназначенный для борьбы с подводными лодками вероятного противника, а также создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяженности. Практическая дальность полета Ту-142 — 12550 километров, боевой радиус действия — 6400 километров.

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