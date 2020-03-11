В Крыму 9 человек пострадали в ДТП

В минувший вторник, 10 марта, вечером в Крыму на автодороге Джанкой — Симферополь произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Daewoo. В результате ДТП пострадали девять человек, один из которых находится в реанимации. Среди пострадавших есть трехлетний ребенок.

По данным представителей МВД, водитель легкового автомобиля при выезде со второстепенной трассы на главную нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество в движении микроавтобусу, допустил столкновение. В результате инцидента микроавтобус перевернулся, передает ТАСС. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.