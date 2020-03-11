Знарок – о поражении от "Динамо": ошибки совершили не очень вовремя

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от столичного "Динамо" (1:4) в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

"Мы, наверное, ошибки совершили не очень вовремя, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – Потом незасчитанная шайба еще. Мы могли вылезти из этой неприятной ситуации, но, к сожалению, сыграли неправильно при счете 2:1. Но трагедии нет никакой", – подытожил наставник "красно-белых".

Напомним, первые четыре игры завершились двумя победами "Динамо" (5:1, 4:3) и двумя победами "Спартака" (5:4 ОТ, 3:2). Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "бело-голубых". Шестой матч противостояния состоится в четверг, 12 марта.