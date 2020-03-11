ЕС выделит 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонных переговоров с лидерами стран ЕС по ситуации с эпидемией коронавируса сообщила о том, что участники блока решили учредить специализированный фонд.

“Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого очень быстро достигнет €25 млрд”, — сообщила фон дер Ляйнен, отметив, что первые €7,5 млрд будут выделены незамедлительно.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, страны Евросоюза договорились действовать быстро и принять все необходимые меры для противостояния коронавирусу и борьбы с его последствиями.

Зараженные коронавирусом выявлены обнаружены во всех странах Евросоюза. Европейским эпицентром стала Италия — в настоящее время там зафиксировано более 10 тысяч случаев инфицирования. От “уханьской пневмонии” там скончались 631 человек. Власти страны в экстренном порядке готовят пакет финансовой помощи размером €7,5 млрд, направленный на поддержку граждан и предприятий. Однако запустить анонсированные меры они смогут только в случае, если парламент Италии позволит повысить порог дефицита бюджета до 2,85% ВВП.