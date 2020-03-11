Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Дэвилз", у Гусева 13-я шайба в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" на льду "Пруденшиал-центр" в Ньюарке обыграл местную команду "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

У победителей дубль оформил Евгений Малкин (48-я, 54-я минуты) и по разу отличились Эван Родригес (9) и Джастин Шульц (25), а у хозяев льда шайбы забросили Никита Гусев (13) и Майлз Вуд (51).

Малкин, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу и был признан первой звездой матча. На счету 33-летнего уроженца Магнитогорска 74 (25+49) очка в 55 матчах сезона и 1076 (416+660) очков в 907 играх лиги.

Гусев же забросил 13-ю шайбу в сезоне и стал второй звездой встречи. У Никиты 44 очка (13+31) в 66 матчах НХЛ.

"Питтсбург" одержал третью победу в последних пяти играх и с 86 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Нью-Джерси" в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 68 очков.