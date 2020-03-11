В Каракасе полиция разогнала оппозиционный митинг с помощью газа

Венесуэльский спецназ применил слезоточивый газ на демонстрации в Каракасе, которую во вторник призвал провести лидер оппозиции Хуан Гуайдо, требуя президентских выборов.

Тысячи протестующих прошли с востока Каракаса в сторону Национального собрания, когда они были заблокированы полицейской баррикадой. Когда Гуайдо попытался вступить в переговоры с полицией, они применили слезоточивый газ по демонстрантам.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 600 тысяч столичных жителей приняли участие в митинге, который состоялся ранее, против санкционной политики США в отношении Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе, сообщает телеканал "Россия 24".