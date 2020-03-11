Адвокаты Вайнштейна попросили судью о смягчении срока из-за плохого состояния клиента

Команда юристов Харви Вайнштейна обратилась к нью-йоркскому судье, который должен был вынести ему приговор в среду, с просьбой дать осужденному насильнику всего пять лет, заявив, что он, скорее всего, не выживет за решеткой дольше этого срока.

Адвокаты 67-летнего сексуального насильника, которому грозит до 29 лет тюрьмы, в конце понедельника подали юридические документы, утверждая, что тюремный срок, превышающий обязательный минимум, по существу будет “фактическим пожизненным заключением", сообщает телеканал "Россия 24".