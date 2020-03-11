В Кремле прошел праздничный концерт артистов из Калмыкии

В Государственном Кремлевском дворце прошел концерт, посвященный столетию автономии Калмыкии. В программе — выступление творческих коллективов и исполнителей республики.

Концерт — одно из главных культурных событий в рамках празднования юбилея. Также в течение трех дней в Москве пройдут множество мероприятий: тематические театральные постановки, фестивали и выставки.

Жители и гости столицы смогут познакомиться с классическим искусством, народным творчеством современной Калмыкии, а также с её историей, традициями и обычаями, сообщает телеканал "Россия 24".