34 сэйва Василевского не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Торонто"

"Торонто Мэйпл Лифс" на льду домашней "Скотиабанк-Арены" обыграл команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Кленовые листья" прервали серию из трех поражений.

У победителей голами отметились Вильям Нюландер (13-я минута) и Остон Мэттьюс (44), а у гостей единственную шайбу забросил Ондржей Палат (36), которому ассистировал россиянин Никита Кучеров.

Российский голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 34 из 36 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

"Тампа", потерпевшая третье поражение в последних пяти играх, с 92 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Торонто" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 81 очко.