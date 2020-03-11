Сахалин вновь во власти непогоды

Циклон принес снегопад, метель, ураганный ветер на остров Сахалин. В 11 городских округах объявлено штормовое предупреждение. Аэропорт Южно-Сахалинска отменил 14 рейсов. Отменены вылеты и прилеты по направлению Южно-Сахалинск — Москва, а также внутриобластные рейсы. Задержаны семь авиарейсов между Южно-Сахалинском и Владивостоком, Новосибирском, Сеулом. Самолет, вылетевший из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск.

Непогода также нарушила работу паромной переправы, соединяющей Сахалин и материк. Оставила без электричества более двух тысяч жителей. Школьникам первой и второй смен Южно-Сахалинского городского округа отменили занятия. Закрыты дороги, ограничено движение автотранспорта. Отменены междугородние автобусы из Южно-Сахалинска в Троицкое, Корсаков и другие населенные пункты. ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок и заранее планировать маршруты, сообщает телеканал "Россия 24".