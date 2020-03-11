Microsoft нанесла удар по киберпреступникам

По утверждению издания New York Times, в минувший вторник американская корпорация Microsoft обезвредила сегменты — одной из крупнейших в мире сетей киберпреступников, носящей название Necurs.

По имеющимся данным, Necurs заразила вредоносными программами около 9 миллионов компьютеров по всему миру с целью поставить их под контроль и использовать для рассылки спама и шантажа владельцев компьютерного оборудования, передает ТАСС.

Операцию, которую готовили в течение восьми лет, проводили специалисты отдела борьбы с цифровыми преступлениями корпорации Microsoft.