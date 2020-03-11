Госдума рассмотрит поправки в бюджеты РФ и Пенсионного фонда во II чтении

Госдума 11 марта рассмотрит во втором чтении поправки в трехлетний бюджет России и Пенсионного фонда, направленные на реализацию мер из послания президента.

Законопроект предусматривает увеличение расходов бюджета в ближайшие три года. В 2020 году планку планируется поднять на 162,7 млрд руб. — до 19,666 трлн руб., в 2021 году — на 556,9 млрд руб., до 21,190 трлн руб., в 2022 году — на 677,6 млрд руб., до 22,44 трлн руб..

Доходы бюджета также должны вырасти. В этом году — на 214 млрд руб. до 20,594 трлн руб., в следующем — на 645 млрд до 21,892 трлн руб., а в 22-ом — на 755 млрд до 22,814 трлн руб.. В результате профицит бюджета на 20-ый год сохранится на уровне 0,8% ВВП, как и планировалось ранее, а в последующие два года даже увеличится: до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

В целом реализация мер из послания за этот период обойдется казне в 4,57 трлн руб. При этом из федерального бюджета будут направлены 4,36 трлн руб. Дополнительные средства пойдут на выплату детских пособий, расширение программы материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания для младших школьников, а также модернизацию первичного звена здравоохранения.

Часть этих мер потребует и корректировки параметров бюджета Пенсионного фонда России, которые сегодня также рассмотрят в нижней палате парламента. В частности, речь идет об увеличении расходов на выплату материнского капитала. В 2020 году их предполагается увеличить на 111,88 млрд руб., до 428,09 млрд руб., в 2021 году – на 193,6 млрд, до 522,07 млрд руб., а в 2022 году – на 282,65 млрд, до 582,12 млрд руб.

Как ранее пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов, поправки вносятся в бюджет на трехлетний период, однако источники проработаны на вдвое больший срок. И меры послания обеспечены финансовыми ресурсами.