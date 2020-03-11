В пяти штатах США подводят итоги праймериз

Внимание американцев приковано к голосованиям демократов, где борьба развернулась, по сути, между сенатором Берни Сандерсом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Последний, по предварительным данным, уже забрал себе самый лакомый штат из голосовавших — Мичиган. Его на национальном съезде демократов в июле представит сразу 125 делегатов. И Байден — по оценкам американских СМИ — заберет себе больше половины их голосов. Кроме того, победу ему отдают в штатах Миссури и Миссисипи, сообщает телеканал "Россия 24".