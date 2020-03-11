Twitter работает со сбоями

В соответствии с данными сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ряде стран мира пользователи столкнулись с проблемами в работе социальной сети Twitter.

Наибольшее число неполадок зафиксировано в США, Японии, Израиле, Франции и Великобритании, в России с проблемами столкнулись жители Москвы, передает ТАСС. Большинство пользователей – 67 процентов – жалуются на невозможность зайти на сайт соцсети, еще 20 процентов испытывают проблемы с работой приложений для iPhone или iPad.