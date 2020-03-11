11 марта 202006:45

"Рейнджерс" переиграл "Даллас", у Панарина и Бучневича по одной передаче

Павел Бучневич (слева) и Артемий Панарин

Павел Бучневич (слева) и Артемий Панарин

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл команду "Даллас Старз" со счетом 4:2 (2:0, 2:0, 0:2). "Звезды" потерпели шестое поражение кряду.

У победителей дубль оформил Каапо Какко (28-я, 38-я минуты) и по разу отличились Адам Фокс (1) и Мика Зибанеджад (11), а у хозяев льда шайбы забросили Роопе Хинц (42) и Эндрю Кольяно (52).

Российские нападающие гостевой команды Артемий Панарин и Павел Бучневич записали на свой счет по одной результативной передаче, а их одноклубник Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

"Рейнджерс" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 78 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а "Даллас" расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 82 очка.

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