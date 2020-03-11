Посол России поздравил живущих в США ветеранов и блокадников

Российские дипломаты вручили ветеранам и блокадникам, проживающим в США, медали по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Посол РФ в США Анатолий Антонов передал соотечественникам пожелания "здоровья, бодрости духа и достойно отметить 75-летие Великой Победы. Дипломаты также возложили цветы к единственному в Соединенных Штатах памятнику ветеранам Второй мировой войны из бывшего Советского Союза. Монумент находится в Западном Голливуде, сообщает телеканал "Россия 24".