Видео дня: Сергачев головой остановил шайбу после мощного броска Мэттьюса

Российский защитник команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Торонто Мэйпл Лифс" (1:2) отметился героическим поступком.

Эпизод произошел в первом периоде. Форвард "Торонто" Остон Мэттьюс из правого круга вбрасывания мощным ударом отправил шайбу в сторону ворот соперника. Снаряд попал в голову Сергачеву, после чего россиянин упал.

Sergachev is down after taking a puck off his helmet 😳



Back on the bench.#TBLvsTOR pic.twitter.com/CE5aPH7ial — Right Wing, Shoots Left 🍷🐓🏒🥅🌈 (@HILITINGHOCKEY) March 10, 2020

Стоит отметить, что для 21-летнего уроженца Нижнекамска игра на этом не закончилась. Он в сопровождении одноклубников и врача добрался до скамейки запасных, где оправился, а уже через некоторое время вернулся на лед.

Напомним, Михаил в текущем сезоне набрал 34 (10+24) очка в 69 играх. Всего на его счету 106 (25+81) очков в 227 играх лиги.