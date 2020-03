Видео дня: Сергачев головой остановил шайбу после мощного броска Мэттьюса

Российский защитник команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Торонто Мэйпл Лифс" (1:2) отметился героическим поступком.

Эпизод произошел в первом периоде. Форвард "Торонто" Остон Мэттьюс из правого круга вбрасывания мощным ударом отправил шайбу в сторону ворот соперника. Снаряд попал в голову Сергачеву, после чего россиянин упал.

Sergachev is down after taking a puck off his helmet 😳



Back on the bench.#TBLvsTOR pic.twitter.com/CE5aPH7ial