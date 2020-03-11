Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин выступил в Думе по поправкам в Конституцию
- В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
- Минобороны ответило на заявление Эрдогана по "Панцирям"
- Песков: экономика России имеет запас прочности
- Трамп не приедет на День Победы в Москву
Самое читаемое
-
Возьмите меня замуж! Что невеста из Иванова написала на фото для Путина
- Прикидываться бесполезно: юбилярша Голубкина призналась, что скрывает
- Школьник, убивший друга, отправлен под домашний арест
- В Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом. Видео
- Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае
- Материалы "сетевиков", которые до "Вестей недели" не публиковал никто
Телеканал "Россия"
-
"Невеста комдива": премьера весны с Максимом Авериным в главной роли
- Вышел новый трейлер к фильму "Стрельцов"
- Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений
- Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой
- Елена Степаненко в большом юмористическом концерте "Ирония весны"
Вести.Экономика
-
Цены на нефть резко выросли
- Банк России ослабит требования по кредитам для ряда компаний, пострадавших от коронавируса
- Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже
- Мосбиржа открылась обвалом котировок
- За сутки члены ОПЕК потеряли $500 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Смартфон - рай для инфекций. Как очищать его правильно?
- В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса
- Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения
- Хакер рассказал, как взломал тюрьму при помощи флешки и своей матери
- В iOS раскопали секреты Apple
Авто.Вести.Ru
-
Можно ли "переобувать" автомобиль в летние шины: ответ Гидрометцентра
- АвтоВАЗ готовится поднять цены на машины из-за обвала рубля
- Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России (например, Lada)
- Китайский ответ "Крете" получил первые российские ценники
- В России изменили процедуру прохождения техосмотра
Вести в 20.00
-
Выступление Путина в Госдуме
- Биржи лихорадит, но нефть и рубль берут реванш
- Страх и вирус: итальянцы берут штурмом магазины
Вести-Москва
-
Черные копатели превратили сквер на севере Москвы в опасную зону
- Нужна срочная реставрация: оранжерея усадьбы Кузьминки может разрушиться
- Жизнь в дыму: владельцы кальянной "выкуривают" жильцов из квартир
- "Мазепа" возвращается в Большой театр
- 5 операций за 11 лет: Арсению с пороком сердца нужна срочная помощь
Вести.Регионы
-
Коронавирус в Липецкой области: губернатор ввел режим повышенной готовности
- Технологию машинного зрения на ЕГЭ вводят в регионах
- В Ялте "соцработник" заработала на пенсионерах более 700 тысяч
- В Приморье напали на бригаду скорой помощи
- Сибирская школьница создала робота для наблюдения за животными
Вести.Наука
-
Как долго человек "вынашивает" коронавирус?
- Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом
- Во имя экологии: червей, поедающих пчелиный воск, накормили полиэтиленом
- Коронавирус может передаваться от людей к собакам
- Инопланетяне могут использовать сверхновые для запуска межзвёздных кораблей
Телеканал "Культура"
-
В Ханты-Мансийске подвели итоги фестиваля "Дух огня"
- В возрасте 90 лет скончался легендарный Макс фон Сюдов
- Художник Покрас Лампас дебютирует в Мариинском театре
- Фестиваль индийского кино в Москве
Москва 24
-
Обвал рубля. Мнение экспертов и возможные последствия
- Полиция задержала жителя Тамбовской области по подозрению в убийстве ребенка
- Москвичам напомнили о длинных выходных и сокращенных рабочих днях
- Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
- В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете
Сегодня
Хроники коронавируса: Китай окажет Италии помощь
1 час назад
Трансляции
В пяти штатах США подводят итоги праймериз
2 часа назад
Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек
34 минуты назад
В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго
12 часов назад
Сахалин вновь во власти непогоды
2 часа назад
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть
02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция
02.03.2020 08:35
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 марта 2020 года
8 часов назад
571
В iOS раскопали секреты Apple
10 часов назад
В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса
11 часов назад
ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса
14 часов назад
"Прорыв" будет. Военные уточнили список танков на Параде
15 часов назад
Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог
15 часов назад
Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке
16 часов назад
17 самых феминистичных мультфильмов
18 часов назад
Илон Маск боится не дожить до высадки на Марс
20 часов назад
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
21 час назад
Следующие длинные выходные будут только в мае
22 часа назад