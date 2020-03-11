Депутаты ГД рассмотрят изменения параметров сделки по продаже Сбербанка

Госдума 11 марта во втором чтении рассмотрит законопроекты о продаже контрольного пакета акций Сбербанка правительству России. Сейчас актив принадлежит Центробанку. В первом чтении поправки были приняты на прошлой неделе, однако после падения акций кредитной организации на фоне глобального обвала фондового рынка, параметры сделки пришлось пересмотреть.

При этом, как отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в кратчайшие сроки удалось найти варианты, при которых выгоду извлекут и Банк России и правительство. В частности, может измениться цена актива: если ранее министр финансов Антон Силуанов говорил о 2,5 трлн руб., то во втором чтении будет предложено рассчитывать цену как средневзвешенную за период в пределах одного месяца.



Таким образом, как отмечают в Минфине, актив обойдется дешевле, а доходность будет выше. “Мы покупаем акции после того, как они упали, доходность этих акций возросла… В этом плане сейчас такой хороший момент получился, на самом деле, для правительства, что цена упала, а доходность, которая выражается в том, сколько будет приносить актив, а доход он будет приносить в виде дивидендов — и мы представляем, какая прибыль у Сбербанка сейчас, какая будет в будущем”, — приводит агентство ПРАЙМ комментарий замглавы Минфина Владимира Колычева. Он отметил, что доходность очень высокая — 8-9%.

Поправки, которые рассмотрят депутаты, также предполагают неизменность управления банком, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Первоначальная версия законопроекта предполагала, что уже на первом этапе сделки Банком России будет выставлена оферта миноритариям. То есть, им предложат продать свои акции. Однако по словам Андрея Макарова, нынешние поправки предполагают, что оферту заменят механизмом акционерного соглашения.

"Те пункты, которые в поправках есть, с нашей точки зрения, будут гарантировать неизменность подходов к управлению этим институтом уже со стороны правительства", — добавил Швецов. Первый зампред ЦБ отметил, что новые поправки в законопроекты по сделке поддерживают уверенность в дальнейшем поступательном развитии Сбербанка, сообщает ПРАЙМ. И это — позитивный момент и для государства, и для миноритариев, и для общества.