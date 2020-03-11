Топ-10 городов Европы с самыми большими пробками на дорогах

Эксперты нидерландской компании Tomtom, которая является поставщиком устройств для GPS-навигации, проанализировали ситуацию на дорогах в разных городах мира и назвали города с самыми загруженными дорогами.
Эксперты анализировали только города с населением более 800 тысяч человек.
Ниже мы расскажем о городах Европы с самыми загруженными дорогами.
1. Москва
Уровень загруженности дорог в городе – 59%. В мировом рейтинге столица занимает шестое место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 108%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 87%.
Утром пробки отнимают у москвичей 26 минут, а вечером – 32 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.
2. Стамбул
Уровень загруженности дорог в городе – 55%. В мировом рейтинге Стамбул занимает девятое место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 114%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 80%.
Утром пробки отнимают у жителей Стамбула 24 минуты, а вечером – 34 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.
3. Киев
Уровень загруженности дорог в городе – 53%. В мировом рейтинге Киев занимает 12 место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 104%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 94%.
Утром пробки отнимают у киевлян 28 минут, а вечером – 31 минуту на каждые полчаса дороги до места назначения.
4. Бухарест
Уровень загруженности дорог в городе – 52%. В мировом рейтинге Бухарест занимает 14 место. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 103%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 94%.
Утром пробки отнимают у жителей Бухареста 28 минут, а вечером – 31 минуту на каждые полчаса дороги до места назначения.
5. Санкт-Петербург
Уровень загруженности дорог в городе – 49%. В мировом рейтинге Санкт-Петербург занимает 16 место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 99%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 79%.
Утром пробки отнимают у петербуржцев 24 минуты, а вечером – 30 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.
6. Дублин
Уровень загруженности дорог в городе – 48%. В мировом рейтинге Дублин занимает 17 место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 95%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 91%.
Утром пробки отнимают у жителей Дублина 27 минут, а вечером – 29 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.
7. Одесса
Уровень загруженности дорог в городе – 47%. В мировом рейтинге Одесса занимает 18 место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 84%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 74%.
Утром пробки отнимают у жителей Одессы 22 минуты, а вечером – 25 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.
8. Лодзь
Уровень загруженности дорог в городе – 47%. В мировом рейтинге город занимает 19 место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 90%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 68%.
Утром пробки отнимают у жителей города 20 минут, а вечером – 27 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.
9. Краков
Уровень загруженности дорог в городе – 45%. В мировом рейтинге Краков занимает 22 место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 95%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 74%.
Утром пробки отнимают у жителей Кракова 22 минуты, а вечером – 29 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.
10. Новосибирск
Уровень загруженности дорог в городе – 45%. В мировом рейтинге Новосибирск занимает 23 место.
Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.
Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 92%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 77%.
Утром пробки отнимают у жителей Новосибирска 23 минуты, а вечером – 28 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.