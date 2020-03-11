Топ-10 городов Европы с самыми большими пробками на дорогах

Эксперты нидерландской компании Tomtom, которая является поставщиком устройств для GPS-навигации, проанализировали ситуацию на дорогах в разных городах мира и назвали города с самыми загруженными дорогами.

Эксперты анализировали только города с населением более 800 тысяч человек.

Ниже мы расскажем о городах Европы с самыми загруженными дорогами.

1. Москва

Уровень загруженности дорог в городе – 59%. В мировом рейтинге столица занимает шестое место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 108%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 87%.



Утром пробки отнимают у москвичей 26 минут, а вечером – 32 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.

2. Стамбул

Уровень загруженности дорог в городе – 55%. В мировом рейтинге Стамбул занимает девятое место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 114%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 80%.



Утром пробки отнимают у жителей Стамбула 24 минуты, а вечером – 34 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.

3. Киев

Уровень загруженности дорог в городе – 53%. В мировом рейтинге Киев занимает 12 место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 104%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 94%.



Утром пробки отнимают у киевлян 28 минут, а вечером – 31 минуту на каждые полчаса дороги до места назначения.

4. Бухарест

Уровень загруженности дорог в городе – 52%. В мировом рейтинге Бухарест занимает 14 место. Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 103%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 94%.



Утром пробки отнимают у жителей Бухареста 28 минут, а вечером – 31 минуту на каждые полчаса дороги до места назначения.

5. Санкт-Петербург

Уровень загруженности дорог в городе – 49%. В мировом рейтинге Санкт-Петербург занимает 16 место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 99%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 79%.



Утром пробки отнимают у петербуржцев 24 минуты, а вечером – 30 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.

6. Дублин

Уровень загруженности дорог в городе – 48%. В мировом рейтинге Дублин занимает 17 место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 95%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 91%.



Утром пробки отнимают у жителей Дублина 27 минут, а вечером – 29 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.

7. Одесса

Уровень загруженности дорог в городе – 47%. В мировом рейтинге Одесса занимает 18 место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 84%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 74%.



Утром пробки отнимают у жителей Одессы 22 минуты, а вечером – 25 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.

8. Лодзь

Уровень загруженности дорог в городе – 47%. В мировом рейтинге город занимает 19 место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 90%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 68%.



Утром пробки отнимают у жителей города 20 минут, а вечером – 27 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.

9. Краков

Уровень загруженности дорог в городе – 45%. В мировом рейтинге Краков занимает 22 место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 95%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 74%.



Утром пробки отнимают у жителей Кракова 22 минуты, а вечером – 29 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.

10. Новосибирск

Уровень загруженности дорог в городе – 45%. В мировом рейтинге Новосибирск занимает 23 место.



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 92%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 77%.



Утром пробки отнимают у жителей Новосибирска 23 минуты, а вечером – 28 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.