Коронавирус доводит китайских застройщиков до банкротства

Тяжелую поступь коронавируса ощутили на себе китайские застройщики: финансовое положение многих из них значительно ухудшилось до критического уровня, сообщает Bloomberg.

В первую очередь под удар попали небольшие компании: кризис на рынке недвижимости привел к тому, что им уже не хватает средств, полученных от предварительной продажи квартир для покрытия текущих расходов. В результате за первые два месяца этого года около 105 компаний подали заявления о банкротстве. При этом за весь 2019 год крушение потерпели порядка 500 компаний.

"Огромное количество средних и малых застройщиков предстанет перед выбором, который никто не хочет делать — либо продать свои активы и начать другой бизнес, либо быть выкупленными", — прокомментировал ситуацию в отрасли директор по исследованиям China Index Holdings Хуан Ю, добавив, что "период потрясений только начался".

Рынок жилья КНР оказался под давлением еще до вспышки коронавируса. В январе цены на объекты выросли самыми медленными за 2 года темпами. Эпидемия усугубила ситуацию: как отметили в S&P Global Ratings, вспышка COVID-19 серьезно ударит по китайским банкам и девелоперам.

"Снижение продаж ударит по ликвидности застройщиков, поскольку выручка по-прежнему является крупнейшим и наиболее важным источником финансирования, — отметил кредитный аналитик S&P Кристофер Йип, отметив, что в связи с тем, что строительство в значительной степени приостановлено, графики сдачи объектов — и соответственно подведение финансовых итогов - переносятся. — Некоторые компании, уже находящиеся в категории "CCC" или с низким рейтингом с "негативным" прогнозом, могут столкнуться с проблемами ликвидности".

К китайским застройщикам, оказавшимся на грани банкротства, уже присматриваются компании, специализирующиеся на проблемных долгах. В их числе, как отмечает Bloomberg, и нью-йоркская Avenue Capital Group. В компании отметили, что сейчас на внутреннем рынке Китая открываются новые возможности для различных сделок. В Avenue уже планируют покупку "плохих" долгов ряда компаний, намереваясь таким образом с серьезным дисконтом получить ряд строящихся объектов, находящихся в категории проблемных.

По данным S&P, продажи жилья на первичном рынке в Китае в этом году впервые упадут за 12 лет, а количество сделок снизится на 15%. И это если переломный момент в ситуации с эпидемией наступит в марте. Если же она пойдет на спад только в апреле, продажи могут упасть примерно на 20%, что будет аналогично удару, нанесенному отрасли во время мирового финансового кризиса 2008 года.