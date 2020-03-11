Boeing озвучил, сколько еще потратит на 737 MAX

Черную дыру в своем бюджете никак не может заделать компания Boeing. Ее прямые и косвенные потери из-за ситуации вокруг модели 737 MAX, по собственным же оценкам, превысят $18,5 млрд.

Как сообщает CNN, компенсации заказчикам уже обошлись американской корпорации более чем в $8 миллиардов, около $6,5 миллиарда потребуется на модернизацию производства и перезапуск конвейера. А вот выплаты родственникам погибших в авиакатастрофах составят примерно $100 миллионов — всего полпроцента от общей суммы.

При этом никакой конкретики по поводу того, когда же компания вернется к выпуску злополучного 737 MAX, нет. Ранее предполагалось, что это случится в конце 2020 года. При этом руководство компании уточнило, что возвращать бывший бестселлер в небо будут постепенно, чтобы не было шквала заказов, которые потребуют дополнительных ресурсов.

При этом аналитики особого оптимизма по поводу перспектив Boeing не испытывают: в январе компании удалось привлечь кредитов на $12 миллиардов, но эксперты полагают, что большую часть денег съедят проблемы, связанные с 737 MAX. Между тем, лидерство в авиаотрасли уже перехватил давний конкурент американского производителя — европейская компания Airbus.