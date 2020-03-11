Австралия представила пакет мер по борьбе с коронавирусом стоимостью $1,6 миллиарда

Австралия объявила о пакете мер в сфере здравоохранения на сумму 2,4 миллиарда австралийских долларов (1,56 миллиарда долларов США) для борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.

"Мы ожидаем, что в этом финансовом году будет потрачено чуть менее 1,2 миллиарда долларов США, особенно в связи с тем, что вирус и его последствия будут нарастать в ближайшие месяцы", — заявил премьер- министр Скотт Моррисон журналистам в Канберре.

Федеральное правительство сообщило, что последний пакет финансирования будет включать 500 миллионов австралийских долларов, о которых было объявлено на прошлой неделе, для покрытия расходов системы здравоохранения после вспышки вируса. В него войдут бесплатные видеоконсультации для людей, находящихся в изоляции и карантине.

Этот пакет будет дополнен пакетом экономических стимулов стоимостью в несколько миллиардов долларов, о котором правительство объявит в четверг.

Казначейство и Резервный банк Австралии ожидают сокращения ВВП в I квартале на половину процентного пункта. Хотя последствия COVID-19 могут проявляться и во II квартале, казначейство не прогнозирует рецессию.

Резервный банк Австралии на прошлой неделе снизил ключевую процентную ставку четвертый раз менее чем за год — до рекордно низкого уровня 0,5% годовых.