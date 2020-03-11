ДТП на трассе в Башкирии: автомобили столкнулись с бензовозом. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", страшная авария произошла утром в Краснокамском районе республики.

По информации пресс-службы ГИБДД Башкортостана, столкновение трех машин привело к гибели двух человек. Детали ДТП еще выясняются. Пока известно, что в нем участвовали бензовоз "КамАЗ", Ford Focus, и Skoda Octavia. Погибшие ехали в "Форде".

Авария произошла на 61 км трассы Дюртюли — Нефтекамск. Двое пострадавших госпитализированы. Все обстоятельства ДТП будут уточняться.