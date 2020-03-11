Передача Свечникова помогла "Каролине" победить "Детройт"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Детройт Ред Уингз" и "Каролина Харрикейнз" российский нападающий "ураганов" Андрей Свечников отметился результативной передачей. Она помогла гостям одержать победу со счетом 5:2.

В составе "Каролины" дубль оформил Себастиан Ахо. Также за победителей отличились Морган Гики, Нино Нидеррайтер и Джастин Уильямс. За хозяев льда шайбы забросили Тайлер Бертуцци и Кристофер Эн.

Андрей Свечников набрал в нынешнем сезоне уже 61 очко в 68 встречах, забив 24 гола и отдав 37 результативных передач.