Во времена динозавров в году было 372 дня

70 миллионов лет назад сутки были на полчаса короче, чем сегодня, а в году умещалось 372 дня. Палеонтологи выяснили это, исследовав раковины древних моллюсков.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Paleoceanography and Paleoclimatology.

Согласно наиболее популярной теории образования Луны, в момент рождения она была в 16 раз ближе к Земле, чем сегодня. Между тем суммарный момент импульса системы "Земля-Луна" был таким же, как сейчас. Это означает, что в те времена наша планета делала один оборот вокруг своей оси всего за пять часов.

Постепенно Луна удалялась от земного шара, и сутки становились всё длиннее. Этот процесс продолжается и сейчас (удаление Селены на четыре сантиметра в год подтверждено точными лазерными измерениями).

Однако есть ли у нас прямые доказательства того, что в былые геологические эпохи одна заря сменяла другую расторопнее, чем теперь? Да, но их очень немного. Ведь палеонтологи нечасто имеют дело со свидетельствами, "отмечавшимися в журнале" каждые сутки, а не раз в несколько миллионов лет.

Например, анализ ритмитов (осадочных пород, в которых отмечены циклы приливов и отливов) показывает, что 900 миллионов лет назад сутки длились 18,9 часа. Также в распоряжении учёных есть суточные кольца роста кораллов (аналог годовых колец деревьев) возрастом 400 миллионов лет. Судя по ним, сутки в то время длились примерно 22 часа.

Такие свидетельства чрезвычайно редки, и палеонтологи рады любым новым данным о продолжительности дня и ночи в далёкие времена. Новое исследование снабдило их этой драгоценной информацией.

Суточные кольца роста моллюсков позволили учёным выяснить продолжительность суток в меловом периоде.

Учёные изучили раковины двустворчатого моллюска вида Torreites sanchezi из группы рудистов, обитавшего в морях мелового периода 70 миллионов лет назад. На них исследователи обнаружили следы суточных и годовых циклов роста.

Эксперты использовали для подсчёта колец роста ископаемых лазер. Луч прожигал в раковине отверстия шириной с эритроцит (одна из клеток крови). Поясним, что такая технология обеспечивает более точный результат, чем человеческий глаз с микроскопом. Метод позволил исследователям выяснить не только количество, но и ширину колец.

В итоге выяснилось, что сутки в ту эпоху продолжались 23,5 часа, то есть в году было 372 дня. Эта информация среди прочего пригодится астрономам, чтобы реконструировать историю удаления Луны от Земли.

Также, к немалому удивлению авторов работы, они выяснили, что суточный цикл роста раковин был даже более выражен, чем сезонный. То есть разница между ночью и днём сильнее сказывалась на росте раковин, чем различие между зимой и летом.

В связи с этим палеонтологи предполагают, что у моллюсков были друзья, точнее, симбионты — водоросли. Разумеется, для фотосинтеза им был необходим солнечный свет. Этим, по мысли учёных, и объясняется неожиданно сильная зависимость этих животных от смены дня и ночи.

Как отмечается в пресс-релизе, учёные давно подозревали, что рудисты мелового периода процветали в симбиозе с водорослями (некоторые их современные сородичи могут похвастаться подобной "дружбой" и в наши дни). Возможно, именно это позволило этим созданиям сооружать огромные рифы, по масштабу сравнимые с современными коралловыми. Однако прямых доказательств такого "сотрудничества" никто так и не обнаружил.

Добавим, что сезонные изменения в те далёкие времена в основном касались температуры, и были не такими уж значительными. Химический анализ раковин показал, что летом вода вокруг них прогревалась до сорока градусов по Цельсию (T. sanchezi обитали в тропиках), зимой же — до тридцати градусов.

Теперь авторы надеются использовать свой подход на более древних ископаемых, чтобы выяснить продолжительность суток в ещё более ранние эпохи.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, когда в земных сутках будет 25 часов.