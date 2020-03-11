Нефть дорожает на фоне ожиданий сокращения добычи в США

Цены на нефть растут второй день подряд на фоне ожиданий, что американские производители сократят объемы добычи, пишет Reuters.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 мск выросла на 2,5% и составила $38,15 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,6% до $34,91 за баррель.

Производители сланцевой нефти в США усилили сокращение расходов и могут в дальнейшем снизить добычу на фоне резкого падения цен на нефть и сокращения спроса.

Цены на нефть отыграли примерно половину падения на 25%, которое произошло в понедельник, после того как участники ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи.

ОПЕК выступала за увеличение существующих сокращений добычи ОПЕК+. Россия не согласилась с этим предложением, что привело к разрыву сделки и началу ценовой войны между производителями за долю рынка.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во вторник сообщила, что увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Тем не менее нефтяные и фондовые рынки во вторник продемонстрировали уверенный отскок после резкого падения накануне в ожидании скоординированных действий крупнейших экономик мира по смягчению последствий коронавируса.

Однако растущий скептицизм по поводу пакета стимулирующих мер Вашингтона сдерживает оптимизм участников рынка.