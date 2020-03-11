Матч "МанСити" – "Арсенал" перенесен из-за коронавируса

Руководство Английской премьер-лиги приняло решение перенести встречу 28-го тура чемпионата страны между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом" из-за угрозы распространения коронавируса. Он должен был пройти на поле "горожан" 11 марта.

О переносе матча сообщила пресс-служба АПЛ. Его причиной стало заболевание владельца "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса, у которого был обнаружен COVID-19.

Как стало известно, во время игры между "Арсеналом" и "Олимпиакосом" в Лиге Европы, состоявшейся 27 февраля, греческий бизнесмен успел пообщаться с сотрудниками и несколькими игроками лондонского клуба. Сейчас их проверяют на наличие коронавируса.

О новой дате встречи между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" будет сообщено позднее.