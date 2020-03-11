На Амуре диким животным раздадут препарат от бешенства. Как сообщает ГТРК "Амур", в край уже привезли более ста тысяч порций специальной вакцины. Сейчас ее распределяют между муниципалитетами.

О том, как происходит вакцинация диких зверей, рассказали в областном управлении ветеринарии. В лесных массивах специалисты разложат брикеты с веществом. Во время употребления их в пищу животные будут вакцинироваться. По словам экспертов, в первую очередь, речь идет о лисицах, волках и енотовидных собаках. Именно они считаются основными переносчиками опасного заболевания.

В 2019 году в Амурской области было выявлено семь диких зверей с вирусом. Несколько случаев зафиксировали и в начале 2020-го. По мнению специалистов, именно вакцинация диких зверей позволила не допустить массового распространения заболевания. Стартует мероприятие, как только в регионе установится устойчивое тепло. В первый раз вакцинацию провели весной 2019-го.