Все липецкие школьники перешли на домашнее обучение. Соответствующий приказ Управления образования и науки Липецкой области был обнародован накануне вечером, сообщает ГТРК "Липецк". Делается это в целях профилактики распространения коронавируса на территории края.

Учебный процесс решено приостановить с 11 марта. Как долго это будет продолжаться — точно не известно. Предположительно карантин вводится на две недели. Такие сроки были названы накануне директорам школ. Также запрещается участие детей в массовых мероприятиях. Кроме того, ограничено посещение детских домов и школ-интернатов — до особого распоряжения.

Как уже сообщалось, 7 марта в Липецкой области было выявлено трое заболевших коронавирусной инфекцией. Постановлением губернатора области Игоря Артамонова 10 марта введен режим повышенной готовности. Запрещены любые массовые мероприятия, как культурные, так и спортивные. Дополнительная дезинфекция будет проводиться в общественном транспорте, торговых центрах, общепите, местах скоплений людей.

По информации пресс-службы областной администрации, новые случаи заражения инфекцией COVID-19 в регионе за минувшие сутки выявлены не были. Трое заболевших проходят лечение, семь человек, находившихся с ними в контакте, наблюдаются врачами в обсерваторе. Еще 150 жителей обследованы, симптомов инфекции не обнаружено.