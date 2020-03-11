COVID-19: весь мир терпит ограничения

Ограничения из-за эпидемии коронавируса принимают во многих странах. Власти Австрии запретили крупные массовые мероприятия под открытым небом с участием более 500 человек и в закрытых помещениях – с участием более ста человек. Канцлер Себастьян Курц призвал жителей сократить социальные контакты и общественную жизнь.

В Чехии временно закрываются начальные и средние образовательные учреждения — вплоть до нового распоряжения властей, а также запрещаются мероприятия с участием более 100 человек. Во Франции эта цифра в 10 раз больше, передает телеканал "Россия 24".

В Испании в очагах коронавируса запретили мероприятия в замкнутых пространствах на тысячу и более человек. Обе палаты парламента страны из-за коронавируса на неделю приостановили работу. В Греции церемония зажжения олимпийского огня в этом году пройдет без зрителей.

Ограничения введены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ни одного случая заболевания коронавирусом там не выявлено, однако принято решение о закрытии здания для посетителей. Старейший университет США Гарвард временно переводит студентов на дистанционное обучение.

Профессиональные спортивные лиги НХЛ и НБА рассматривают возможность переноса или полной отмены матчей.

Все массовые мероприятия в Москве с числом участников более пяти тысяч запрещены до 10 апреля. Это сделано для борьбы с распространением коронавируса, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничение касается и спортивных соревнований. Так, в ближайший месяц в городе должны пройти 6 матчей чемпионата России по футболу. В Премьер-лиге пообещали уже в среду определиться с судьбой этих встреч.