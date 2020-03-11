11 марта 202008:59

Google отправил 100 000 сотрудников по домам

Компания Google рекомендовала всем своим сотрудникам в Северной Америке переключиться на работу из дома, если это позволяют их должностные обязанности. Новая политика связана с эпидемией COVID-19.

Об этом со ссылкой на представителя Google сообщает CNBC. "Наша цель - снизить заполненность офисов, что, по мнению экспертов, может замедлить распространение COVID-19 и снизить нагрузку на ресурсы местных сообществ и здравоохранения", - заявили в компании.

Также внести свой посильный вклад в дело "увеличения социальной дистанции" попросил всех подчиненных генеральный директор Google Сундар Пичаи:

У крупнейшего мирового поисковика и разработчика Android в различных подразделениях и офисах в Северной Америке насчитывается более 100 000 сотрудников. Ранее на этой неделе Google запретила посетителям, не работающим в компании, посещать некоторые офисы в Нью-Йорке и регионе вокруг Сан-Франциско.

По последним данным коронавирус SARS-CoV-2 заразил уже более 118 000 человек по всему миру. От вызываемого им заболевания COVID-19 скончались более 4200 человек.

Текст: Вести.Hi-tech

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