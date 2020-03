Google отправил 100 000 сотрудников по домам

Компания Google рекомендовала всем своим сотрудникам в Северной Америке переключиться на работу из дома, если это позволяют их должностные обязанности. Новая политика связана с эпидемией COVID-19.

Об этом со ссылкой на представителя Google сообщает CNBC. "Наша цель - снизить заполненность офисов, что, по мнению экспертов, может замедлить распространение COVID-19 и снизить нагрузку на ресурсы местных сообществ и здравоохранения", - заявили в компании.

Также внести свой посильный вклад в дело "увеличения социальной дистанции" попросил всех подчиненных генеральный директор Google Сундар Пичаи:

Contributing to social distancing if you are able to, helps the overall community spread and most importantly, will help offset the peak loads through critical healthcare systems and also saves it for people in need. (based on expert advice). Please contribute if you are able to https://t.co/RNUh2kSyIJ