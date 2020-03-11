Новый дешевый смартфон от Google показали на видео

Авторы испаноязычного YouTube-канала TecnoLike Plus выложили первый видеообзор будущего смартфона Google. Pixel 4a (вероятнее всего, предсерийный образец) рассекретили задолго до анонса - его официальная презентация ожидается только в мае.

Блогеры раскрыли все основные спецификации "пиксельфона": его оснастят 5,81-дюймовым экраном с разрешением 1080х2340 пикселей и разверткой 60 Гц, середнячковым процессором Snapdragon 730, одной основной камерой на 12 мегапикселей (с возможностью записи 4K-видео и электронной стабилизацией изображения) и фронтальной на 8 мп.

Также Pixel 4a снабжен 3,5-мм аудиовходом для подключения наушников и батареей объемом 3080 мАч. Поддерживаются две "симки", одна из которых, вероятно, электронная eSIM. Для зарядки служит порт USB-C на нижнем торце.

Выйдет новинка, скорее всего, в единственном варианте - с 6 гигабайтами оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, вышедший в мае прошлого года Pixel 3a комплектовался 4/64 ГБ. В США его можно было купить за $400, или примерно 28 тысяч рублей.

Судя по видео, на предсерийник установлена Android 10 с бета-версией комплекта патчей безопасности от 5 апреля. Как ожидается, представят Pixel 4a в мае на конференции Google I/O.