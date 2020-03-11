Вратарь "Айлендерс" Варламов отразил 30 бросков в игре с "Ванкувером"

Встречей в Ванкувере между местными "Кэнакс" и "Нью-Йорк Айлендрес" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда победили "островитян" по буллитам со счетом 5:4. Российский вратарь гостей Семен Варламов отразил 30 и 34 бросков по своим воротам.

В составе "косаток" шайбы забросили Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Зак МакЭвен и Бо Хорват. Победный буллит оказался на счету Джей-Ти Миллера. За "островитян" дубль оформил Брок Нельсон. По голу забили Эндрю Лэдд и Джордан Эберле.

В другой встрече дня "Анахайм Дакс" разгромили "Оттава Сенаторз" со счетом 5:2.