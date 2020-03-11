Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем. Экстренная посадка прошла штатно, никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

В салоне винтокрылой машины авиакомпании "Скол", помимо экипажа, находились вахтовики. Вертолет должен был доставить их из Красноярска в Юрубчен, однако незадолго после взлета в кабине сработал датчик технической неисправности. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Черемшанка, посадка прошла без эксцессов

Сотрудники Восточно-Сибирской нефтегазовой компании будут отправлены в поселок вахтовиков позже и на другом вертолете.