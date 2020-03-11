АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.

Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА. В марте он достиг отметки 3,1 пункта, тогда как согласно методике границей перехода финансовой системы в состояние кризиса считается уровень 2,5.

При этом АКРА напоминает о ситуации 2016 года, когда FSI превысил критическую отметку на непродолжительный промежуток времени, но ситуация не развилась в кризисную.

В качестве ключевых факторов, оказывающих давление на мировую экономику, рейтинговое агентство указывает на эпидемию коронавируса. Из-за этого наблюдается снижение экономической активности во многих странах, а это влечет за собой в том числе и сокращение спроса на нефть.

Кроме того, на сырьевые цены давит грядущее прекращение действия соглашения ОПЕК+: с 1 апреля договоренности по сокращению добычи странами картеля и другими крупными производителями перестают действовать. Это уже спровоцировало резкий обвал нефтяных цен и падение ключевых индексов на всех мировых фондовых рынках.