Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране. Минфин страны оценил масштабы потерь в объеме сравнимым с потерями в период мирового кризиса 2008 года.

Эстония вошла в зону нового экономического кризиса, заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме. Вопрос лишь в том, как пережить кризис и свести потери к минимуму, отметил министр.

Страна не смогла пережить эпидемию коронавируса и обвал цен на нефтяном рынке: упал экспорт страны, сокращается доступное финансирование.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение", — заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме во вторник вечером на телеканале ETV.

По его словам, финансовый рынок страны перед угрозой коллапса – первым пострадает рынок облигаций: "предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать".

По словам министра, последние две недели были очень плохими для стран Евросоюза. Это и привело к кризису в Эстонии. "Первый вывод — такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", — заявил Хельме.

Во вторник, 10 марта экономисты ООН ухудшили оценку ущерба для глобальной экономики из-за коронавируса. Мир ожидает рецессия - отсутствие роста валового национального продукта и возможное его снижение.

По оптимистичной оценке, ущерб для мировой экономики оценивается в $1 триллион, а по последней оценке экономистов ООН, доход стран сократится на $2 триллиона, а в развивающихся странах (исключая Китай) – на $220 миллиардов.

Шок коронавируса COVID-19 вызовет рецессию в некоторых странах и приведет к снижению глобального годового роста в этом году до уровня ниже 2,5%. Это начало рецессии для мировой экономики, заявили в подразделении ООН по торговле и развитию (UNCTAD).