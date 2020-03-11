Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин. Соединенные Штаты, по его мнению, взяли Украину "под внешнее управление", при этом хотят, чтобы она "существовала в том числе и на наши деньги".

"Сами (США – ред.) не хотят им деньги давать", – отметил Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент пояснил, что речь идет в том числе и о средствах, которые Москва тратит на транзит газа через территорию Украины. Желая сохранить этот транзит, Вашингтон ввел санкции против проекта "Северный поток – 2", который обеспечит поставку газа в обход Украины. При этом, по словам Путина, Россия и так заинтересована в продолжении транзита через Украину, хотя осуществлять его планируется в меньшем объеме.

Глава государства отметил, что после заключения транзитного соглашения между Киевом и Москвой Вашингтон мог бы отменить санкции, но не делает этого. Ограничительные меры, по его словам, призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу. В конечном счете действия США вредят конечному потребителю в Европе, заключил Путин.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт усомнился в способности России достроить газопровод "Северный поток – 2". Его российский коллега Александр Новак, в свою очередь, заявил, что газопровод будет достроен во что бы то ни стало, поскольку этот проект выгоден и для России, и для ее европейских партнеров.