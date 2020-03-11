Роспотребнадзор назвал регионы, где проще всего заразиться энцефалитом

В связи с аномально теплой погодой в России проснулись переносчики опасного заболевания – клещи. В Роспотребнадзоре назвали регионы, где они наиболее опасны, а также дали советы, как не заразиться энцефалитом.

"Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а из прилегающих к Московской области – Тверская и Ярославская области", – сообщили в ведомстве.

При этом сами Москва и Подмосковье – благополучные регионы, опасность может подстерегать только в двух районах – Дмитровском и Талдомском.

Эксперты напомнили, что заразиться клещевым энцефалитом может любой человек, независимо от пола и возраста. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку сразу при укусе клеща. Можно заразиться, раздавив клеща и расчесав место укуса. Кроме того, вирус может попасть в организм человека с молоком пораженных им животных – коров, коз и других. Поэтому молоко рекомендуется кипятить перед употреблением.

Одной из мер профилактики энцефалита является вакцинация. Прививку можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

Как сообщалось ранее, в Московской и Ленинградской областях первые клещи проснулись еще в конце февраля. Обычно они начинают активизироваться не раньше конца марта.