Вести.net: Российский центр гибкой электроники открылся в Троицке

В Москве открылся российский центр гибкой электроники. Фактически, это фабрика по производству полупроводников, но не на основе кремния, как например привычные процессоры, а на пластиковой подложке. Иными словами, это в том числе та самая модная сегодня тема раскладных устройств с гибкими экранами.

Если кремниевая электроника - это очень высокая производительность, в том числе за счет невероятно плотного расположения транзисторов, тот самый техпроцесс, который сегодня в самых современных вариациях измеряется единицами нанометров. То здесь цифры предпочитают вообще не называть. Иными словами, гибкого процессора для смартфона ждать не стоит, зато пластиковые микросхемы не сопоставимо дешевле, а сама технология их производства позволяет больше разных элементов нанести на одну подложку сразу.

Например, RFID метку можно напечатать всю целиком, а не собирать отдельно микросхему, антенну и корпус. В итоге она стоит буквально копейки и может быть частью заводской упаковки и даже недорогих товаров. На фабрике в Троицке хотят превратить научную работу в промышленный процесс. Центр способен сравнительно недорого отработать промышленную технологию, либо для дальнейшего трансфера на крупную азиатскую научно-производственную площадку, либо для производства небольших партий.

Борис Галкин, директор по развитию Российского центра гибкой электроники: "Гибкая электроника - это новая индустрия, и наши клиенты, как правило это стартапы, то есть компании, которые выводят на рынок новую категорию продукта. Они не будут заказывать сотни миллионов единиц компонентов. Им нужно заказать сто, тысячу, десять тысяч для того, чтобы протестировать, собрать свои фокус-группы, создать свои устройства и дальше постепенно увеличивать масштаб. Мы можем поставить сто транзисторных матриц, ЖК-экранов или для OLED-экранов, или для различных сенсоров".

А после того, как в Троицке все технологии по созданию конкретного образца отработают, его массовое производство можно будет наладить в том же Китае. Такой подход по словам создателя комплекса позволит сэкономить и деньги, и время.

Буквально два слова про то, зачем все это. Если верить исследованию агентства DSCC в прошлом году складывающихся дисплеев продали по всему миру всего 350 тысяч штук, а через три года их понадобится уже 69 млн. Из них почти 80% - это для смартфонов, остальное -это для планшетов и ноутбуков. И Россия сможет стать одним из мировых лидеров в области гибкой электроники.