11 марта 202009:41

Роскомнадзор заказал исследование "даркнета", mesh-сетей и "интернета вещей"

Находящееся в ведении Роскомнадзора ФГУП "ГРЧЦ" заказало исследование устройства децентрализованный сетей с целью определить возможности ограничения доступа к опубликованной в них запрещенной к распространению в России информации. Соответствующее извещение было размещено 3 марта на портале госзакупок, первым на это обратил внимание "Коммерсант".

Закупка оценена в 9 192 190 рублей, а безальтернативным исполнителем заказа назван Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ). Работы должны быть завершены к 30 июня и проводятся "в рамках задач по ограничению доступа к запрещенным сервисам и информационным ресурсам". Их цель - выявить угрозы и риски, связанные с использованием для доступа к таким ресурсам "перспективных информационных технологий и протоколов".

В заявке упомянуты децентрализованные сети трех типов: mesh-сети, сети с "луковой" маршрутизацией (Tor) и "интернет вещей" (IoT). К первому типу относятся, например, сети, которые формируют некоторые коммуникационные приложения, связывая между собой расположенные поблизости устройства по Bluetooth без использования централизованных точек доступа Wi-Fi или сотовой связи. ФИЦ должен предоставить заказчику описание способов ухудшения работы таких сетей "до полной деградации".

Сети IoT Роскомнадзор хочет проверить на предмет возможности организации через них доступа к запрещенной информации, их использования для противодействия блокировкам и осуществления компьютерных атак.

Наконец, ФИЦ предстоит проанализировать и "информационные сети, реализованные на основе анонимных защищенных подключений", в том числе выявив тенденции их развития. К таким сетям относится Tor, а также Invisible Internet Project (I2P), Telegram Open Network, Freenet, Zeronet и anoNet. Упомянутые сети исполнитель заказа должен исследовать в обязательном порядке. Цель та же - выявить возможные угрозы и способы блокировки информации.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

10:15

В Исторической мечети Москвы нашли тело муэдзина

09:34

Путин рассказал о своих отношениях с американскими президентами

07:37

Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 3 человек

05:39

Twitter работает со сбоями

05:00

Microsoft нанесла удар по киберпреступникам

03:40

У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

02:05

В Крыму 9 человек пострадали в ДТП

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Где-то на троечку": Путин оценил отношения России и США

"Где-то на троечку": Путин оценил отношения России и США

25 минут назад
COVID-19: весь мир терпит ограничения

COVID-19: весь мир терпит ограничения

1 час назад
Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

1 час назад
Все липецкие школьники перешли на домашнее обучение

Все липецкие школьники перешли на домашнее обучение

52 минуты назад

Трансляции

11:00

Выступление Сергея Лаврова на заседании Фонда поддержки публичной дипломатии
14:00

Заседание Совета Федерации по поправкам в Конституцию
Все трансляции
В пяти штатах США подводят итоги праймериз

В пяти штатах США подводят итоги праймериз

4 часа назад
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

1 час назад
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

28 минут назад
Видео дня: Сергачев головой остановил шайбу после мощного броска Мэттьюса

Видео дня: Сергачев головой остановил шайбу после мощного броска Мэттьюса

2 часа назад
Росстат назвал специальности с самыми высокими и низкими зарплатами

Росстат назвал специальности с самыми высокими и низкими зарплатами

52 минуты назад
Неожиданно: распространённое женское заболевание спрогнозировали по весу и росту в детстве

Неожиданно: распространённое женское заболевание спрогнозировали по весу и росту в детстве

1 час назад
Во времена динозавров в году было 372 дня

Во времена динозавров в году было 372 дня

1 час назад
Топ-10 городов Европы с самыми большими пробками на дорогах

Топ-10 городов Европы с самыми большими пробками на дорогах

2 часа назад
В США по подозрению в хищении личных данных задержан гражданин России

В США по подозрению в хищении личных данных задержан гражданин России

10 часов назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

1 час назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

16 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

16 часов назад
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Роспотребнадзор назвал регионы, где проще всего заразиться энцефалитом

Роспотребнадзор назвал регионы, где проще всего заразиться энцефалитом

32 минуты назад
Роскомнадзор заказал исследование "даркнета", mesh-сетей и "интернета вещей"

Роскомнадзор заказал исследование "даркнета", mesh-сетей и "интернета вещей"

38 минут назад
Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек

Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек

2 часа назад
Посол России поздравил живущих в США ветеранов и блокадников

Посол России поздравил живущих в США ветеранов и блокадников

3 часа назад
Сахалин вновь во власти непогоды

Сахалин вновь во власти непогоды

5 часов назад
Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Дэвилз", у Гусева 13-я шайба в НХЛ

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Дэвилз", у Гусева 13-я шайба в НХЛ

5 часов назад
У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

6 часов назад
"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

9 часов назад
Покер Иличича помог "Аталанте" выбить "Валенсию" Черышева из Лиги чемпионов

Покер Иличича помог "Аталанте" выбить "Валенсию" Черышева из Лиги чемпионов

9 часов назад
Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

9 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 марта 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 марта 2020 года

11 часов назад
844
Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу парламентариев в нормандском формате

Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу парламентариев в нормандском формате

11 часов назад
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

12 часов назад
Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

12 часов назад
Минобороны России прокомментировало слова Эрдогана об уничтожении "Панцирей"

Минобороны России прокомментировало слова Эрдогана об уничтожении "Панцирей"

12 часов назад
В iOS раскопали секреты Apple

В iOS раскопали секреты Apple

12 часов назад
Что будет после 2024 года: Путин оценил депутатские поправки в Основной закон

Что будет после 2024 года: Путин оценил депутатские поправки в Основной закон

13 часов назад
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

13 часов назад
В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса

В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса

13 часов назад
В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго

В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго

14 часов назад
СК подтвердил, что под Рязанью нашли останки знакомой фигурантов дела "Сети"

СК подтвердил, что под Рязанью нашли останки знакомой фигурантов дела "Сети"

14 часов назад
Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь

Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь

15 часов назад
Популярные VPN-сервисы и блокировщики рекламы в Android и iOS шпионили за пользователями

Популярные VPN-сервисы и блокировщики рекламы в Android и iOS шпионили за пользователями

15 часов назад
ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса

ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса

16 часов назад
Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

16 часов назад
Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

17 часов назад
Обманные ароматы: почему морских черепах чертовски привлекает пластик?

Обманные ароматы: почему морских черепах чертовски привлекает пластик?

17 часов назад
Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

17 часов назад
"Звезда в шоке!": разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

"Звезда в шоке!": разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

17 часов назад
"Прорыв" будет. Военные уточнили список танков на Параде

"Прорыв" будет. Военные уточнили список танков на Параде

17 часов назад
Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

18 часов назад
Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

18 часов назад
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку