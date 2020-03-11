Роскомнадзор заказал исследование "даркнета", mesh-сетей и "интернета вещей"

Находящееся в ведении Роскомнадзора ФГУП "ГРЧЦ" заказало исследование устройства децентрализованный сетей с целью определить возможности ограничения доступа к опубликованной в них запрещенной к распространению в России информации. Соответствующее извещение было размещено 3 марта на портале госзакупок, первым на это обратил внимание "Коммерсант".

Закупка оценена в 9 192 190 рублей, а безальтернативным исполнителем заказа назван Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ). Работы должны быть завершены к 30 июня и проводятся "в рамках задач по ограничению доступа к запрещенным сервисам и информационным ресурсам". Их цель - выявить угрозы и риски, связанные с использованием для доступа к таким ресурсам "перспективных информационных технологий и протоколов".

В заявке упомянуты децентрализованные сети трех типов: mesh-сети, сети с "луковой" маршрутизацией (Tor) и "интернет вещей" (IoT). К первому типу относятся, например, сети, которые формируют некоторые коммуникационные приложения, связывая между собой расположенные поблизости устройства по Bluetooth без использования централизованных точек доступа Wi-Fi или сотовой связи. ФИЦ должен предоставить заказчику описание способов ухудшения работы таких сетей "до полной деградации".

Сети IoT Роскомнадзор хочет проверить на предмет возможности организации через них доступа к запрещенной информации, их использования для противодействия блокировкам и осуществления компьютерных атак.

Наконец, ФИЦ предстоит проанализировать и "информационные сети, реализованные на основе анонимных защищенных подключений", в том числе выявив тенденции их развития. К таким сетям относится Tor, а также Invisible Internet Project (I2P), Telegram Open Network, Freenet, Zeronet и anoNet. Упомянутые сети исполнитель заказа должен исследовать в обязательном порядке. Цель та же - выявить возможные угрозы и способы блокировки информации.