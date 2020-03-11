Илья Воробьев сохранил пост главного тренера ХК "Металлург"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев останется у руля команды и в следующем сезоне. Об этом сообщил первый вице-президент и директор "Магнитки" Сергей Ласьков.

В интервью изданию "Вечерний Магнитогорск" спортивный функционер рассказал, что у него состоялась двухчасовая встреча с президентом клуба Виктором Рашниковым, в ходе которой они решили не увольнять главного тренера команды. "У Воробьева есть четкий план, как вывести "Металлург" из затяжного кризиса", – заявил Ларьков.

Напомним, что магнитогорские хоккеисты не смогли преодолеть барьер первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах казахстанскому "Барысу". Ранее появилась информация, что руководство "Магнитки" ведет переговоры с наставником "Спартака" Олегом Знарком.