Aurus - наш? В ФСО рассказали подробности о российских лимузинах

Директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО Сергей Паронджанов сообщил, что автомобили проекта Aurus являются чисто российской разработкой.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Aurus - полностью российский автомобиль, разработанный на своей платформе с нуля, причем в условиях международных санкций.

"Вот на примере Aurus, который сейчас есть, это, по сути, с нуля созданная платформа, с нуля созданный автомобиль. Понятно, что в условиях санкций мы не могли использовать иностранные комплектующие. Нам приписывают, что это взято там и там, но все забывают, про санкции. Даже если бы мы захотели, мы бы не смогли. Aurus - отечественный автомобиль" - сказал он.



При этом Параджанов добавил, что в ходе разработки Aurus брали не только лучшие решения у иномарок, но и заимствовали проверенные решениях советского автопрома.

В начале марта мы уже писали, что число желающих купить роскошные Aurus превысило 700 человек.

Как сообщалось ранее, промышленная сборка седанов Aurus Senat на мощностях группы Sollers в зоне "Алабуга" начнется только в 2021 году - вероятнее всего, весной. Примерно через год после этого планируется старт сборки внедорожника Komendant. Какую долю заказов в общем объеме составляют заявки на внедорожник, неизвестно, но ранее руководство проекта заявляло, что именно "Комендант" должен стать самой массовой машиной бренда - если в случае производства до 5 тысяч экземпляров в год можно говорить о массовости.

Aurus Komendant официально еще не рассекречен. По некоторым данным, компания представит роскошный внедорожник на Московской выставке в августе, а сертификационные процедуры будут завершены к концу нынешнего года.