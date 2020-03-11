Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

Огромного волка размером с человека застрелили жители одной из деревень Благовещенского района Башкирии. На крайние меры людям пришлось пойти, из-за того, что зверь подошел слишком близко к населенному пункту.

Как передает ГТРК "Башкортостан", тушу животного размером с взрослого человека сняли на фото. Житель деревни Александровка рассказал, что приходится быть начеку. В последнее время волков частенько видят возле кладбища, забегают в местные деревни и пасутся в огородах. А на днях они загрызли трех домашних собак в соседней деревне.

Настоящим бедствием в этом году для селян стали стаи серых хищников, нападающих на домашний скот. Только на территории Семёновского заказника в Балейском районе Забайкальского края обнаружено более двух десятков голов растерзанных коров, лошадей и овец.