"Алиса" научилась читать интернет вслух

Любую страницу в "Яндекс.Браузере", на которой есть достаточно большой связный текст, теперь можно прослушать при помощи голосового ассистента "Алиса". Об этом Вестям.Ru сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Помощница умеет автоматически выбирать для чтения вслух главный текст на странице, при этом не обращая внимания на рекламу и навигацию (пункты меню, кнопки и т.п.) Например, пользователь может прослушать заинтересовавшую статью во время прогулки, убрав телефон в карман. Новая способность "Алисы" пока доступна только для платформ Android и Windows.

Страницы, где функция может сработать, в "Яндекс.Браузере" теперь будут отмечены кнопкой с изображением наушников - на нее нужно нажать, чтобы голосовая помощница начала чтение. На компьютере для этого достаточно голосовой команды: "Слушай, Алиса, прочитай эту страницу". Кроме того, можно выделить фрагмент текста и выбрать в контекстном меню (отображается по нажатию правой кнопки мыши) пункт "Озвучить".

Ставить воспроизведение на паузу пока немного неудобно, по крайней мере в мобильной версии "Яндекс.Браузера" - нужно открыть страницу, которую "Алиса" зачитывает, и снова нажать на кнопку с наушниками. На компьютере для этого пригодится панель браузера с кнопками для управления музыкой.

Неделю назад о внедрении похожей функции объявила Google: "Ассистент" научился озвучивать текст на любых страницах в интернете. Возможность доступна в браузере Chrome, а также приложениях Google и "Новости Google" для 40 языков, включая русский - пользователю достаточно произнести команду "О'кей, Google, прочти это".