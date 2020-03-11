Цена российских акций растет в начале торгов

Акции российских компаний в первый час торгов на Мосбирже подорожали после обвала цен днем ранее.

В первую минуту торгов фондовые индексы выросли на 1,5-2%. К 10:45 мск индекс РТС растет на 1,5%, индекс Мосбиржи – на 1%, согласно биржевым данным.

Днем ранее российские фондовые индексы упали на 10-13%.

Сегодня в лидерах роста бумаги TCS (+8,31%), ЛСР (+3,7%), "Норильского никеля" (+3,17%), НЛМК (+2,9%).

Мировые фондовые площадки отыграли обвал днем ранее — растет спрос на активы в США, Европе, Америке и Азии. В понедельник на Мосбирже был выходной, а обвал котировок произошел на всех мировых биржах. И только во вторник российские акции подешевели с опозданием на день.