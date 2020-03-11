В Исторической мечети Москвы нашли тело муэдзина

В Москве скончался муэдзин Исторической мечети на Большой Татарской улице. Тело 60-летнего мужчины было найдено в одном из помещений мечети.

Как рассказали "Интерфаксу" в администрации духовного учреждения, накануне Раис Ханефеев как обычно пришел в мечеть. Он не жаловался на свое самочувствие, но огласить призыв к намазу так и не смог.

"Люди заподозрили неладное и уже после молитвы пошли его искать, однако смогли обнаружить только бездыханное тело", — пояснил представитель мечети.