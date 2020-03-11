Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

11 марта отмечает день рождения народная артистка России Мария Аронова. На счету актрисы – множество ролей в кино и театре. Ее последней киноработой на данный момент стала роль в фильме "Лёд 2".

В этой картине Аронова исполнила роль наставницы молодой фигуристки Нади в исполнении Аглаи Тарасовой. Убедительно сыграть тренера Ароновой помогло спортивное детство и театральная закалка. Сама актриса называет свою роль, роль учителя, почетной.

"Мне была очень эта тема приятна, очень интересна", – призналась Аронова.

О своей героине актриса говорит: она сильная, целеустремленная женщина, но как все педагоги, которые ценят таланты, она жестокий и безжалостный человек. И все же, по ее словам, "основа всего – любовь", любовь учителя к ученику.

Многое в этом образе Аронова придумала сама. В образе тренера актриса дала мастер-класс и молодой съемочной группе, работавшей над фильмом. Результатом этой работы стало абсолютное лидерство фильма в российском прокате.

Фильм "Лёд 2", снятый при участии телеканала "Россия 1" вышел в прокат 14 февраля и не перестает бить рекорды в отечественном прокате. Одновременно сказочная и реалистичная, эта картина заставляет переживать и верить в чудо, ведь какие бы суровые испытания не подбрасывала судьба, надо во что бы то ни стало найти в себе силы жить дальше ради любимых и смело идти к своей мечте.